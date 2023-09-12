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Следователи возбудили дело после гибели двух человек на пожаре в частном доме в РТ
Возбуждено уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в Азнакаевском районе РТ, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Напомним, трагедия произошла сегодня в одном из домов в селе Чалпы Азнакаевского района. Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили тела 43-летней женщины и 10-летней девочки.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время произведен осмотр места пожара, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Причина пожара устанавливается.
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