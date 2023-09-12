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Руc Тат
Происшествия 12 сентября 2023 18:02

Следователи возбудили дело после гибели двух человек на пожаре в частном доме в РТ

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Возбуждено уголовное дело после гибели двух человек на пожаре в Азнакаевском районе РТ, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, трагедия произошла сегодня в одном из домов в селе Чалпы Азнакаевского района. Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили тела 43-летней женщины и 10-летней девочки.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время произведен осмотр места пожара, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Причина пожара устанавливается.

#следствие #Уголовное дело #пожар
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