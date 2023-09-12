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В сгоревшем частном доме в Азнакаевском районе нашли тела женщины и ребенка
Сегодня в 10.44 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Чалпы Азнакаевского района РТ загорелся одноэтажный частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в зале частного жилого дома горит мебель на предварительной площади 2 кв.м.
Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили тела 43-летней женщины и 10-летней девочки.
В 11.30 пожар удалось полностью потушить.
По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования: среди поврежденной огнем мебели сотрудники нашли сгоревшую гладильную доску.
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