В сгоревшем частном доме в Азнакаевском районе нашли тела женщины и ребенка

Сегодня в 10.44 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Чалпы Азнакаевского района РТ загорелся одноэтажный частный дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что в зале частного жилого дома горит мебель на предварительной площади 2 кв.м.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили тела 43-летней женщины и 10-летней девочки.

В 11.30 пожар удалось полностью потушить.

По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования: среди поврежденной огнем мебели сотрудники нашли сгоревшую гладильную доску.