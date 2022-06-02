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Ру Тат
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Происшествия
2 июня 2022  14:15
Павел Климчак

Следователи вновь добились, чтобы строителям трассы М12 в Татарстане выплатили зарплату

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Сотрудники следкома установили, что 16-ти рабочим организации, привлеченной к строительству трассы М12 в Татарстане, не выплачивают зарплату.

После вмешательства следователей субподрядная организация выплатила своим сотрудникам задолженность по зарплате примерно в полмиллиона рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация с невыплатой зарплаты строителям М12 уже случалась в январе этого года, за тем лишь исключением, что тогда без денег остались рабочие другой организации. Однако, как и в данном случае, тогда в ситуацию также вмешались следователи, и рабочие получили свою зарплату.

#Трасса м12 #невыплата зарплаты #следственный комитет
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