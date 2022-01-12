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Происшествия
12 января 2022  11:23
Павел Климчак

После вмешательства следкома строителям трассы М12 в РТ выплатили долги по зарплате

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Уголовное дело о невыплате зарплаты строителям трассы М12 с октября прошлого года было возбуждено на руководство ООО «Негабарит-Дон».

После возбуждения дела и вмешательства сотрудников следственного комитета предприятие полностью погасило долги по зарплате перед шестью сотрудниками на сумму в 313 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане завели дело о невыплате зарплаты строителям трассы М12.

#Трасса м12 #невыплата зарплаты
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