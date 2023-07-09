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Следователи в РТ возбудили уголовное дело из-за разборок у пиццерии, где погиб мужчина
Сотрудники СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело из-за разборок у пиццерии, где погиб мужчина, еще двое пострадали. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в ночь с 6 на 7 июля в одном из кафе на улице Мавлютова, знакомый продавца кафе зарезал одного из клиентов. Еще двоим он нанес серьезные ранения – парни госпитализированы в тяжелом состоянии. После этого нападавший скрылся с места преступления.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец Республики Узбекистан. В отношении него проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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