Следователи в РТ возбудили уголовное дело из-за разборок у пиццерии, где погиб мужчина

Сотрудники СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело из-за разборок у пиццерии, где погиб мужчина, еще двое пострадали. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в ночь с 6 на 7 июля в одном из кафе на улице Мавлютова, знакомый продавца кафе зарезал одного из клиентов. Еще двоим он нанес серьезные ранения – парни госпитализированы в тяжелом состоянии. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец Республики Узбекистан. В отношении него проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.