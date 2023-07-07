В Казани во время разборок у пиццерии мужчина убил ножом парня, еще двоих покалечил

Минувшей ночью на улице Мавлютова произошел конфликт со смертельным исходом.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, трое пьяных мужчин зашли в кафе и заказали пиццу. В павильоне у них возник конфликт с продавцом и тот позвал на помощь товарища.

Явился товарищ на разборки с оружием. Одного молодого человека он убил ударом ножа в сердце, еще двоим нанес серьезные ранения – парни госпитализированы в тяжелом состоянии.

Нападавший с места преступления скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, в настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.