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Новости Татарстана и Казани
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В Казани во время разборок у пиццерии мужчина убил ножом парня, еще двоих покалечил
Минувшей ночью на улице Мавлютова произошел конфликт со смертельным исходом.
Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, трое пьяных мужчин зашли в кафе и заказали пиццу. В павильоне у них возник конфликт с продавцом и тот позвал на помощь товарища.
Явился товарищ на разборки с оружием. Одного молодого человека он убил ударом ножа в сердце, еще двоим нанес серьезные ранения – парни госпитализированы в тяжелом состоянии.
Нападавший с места преступления скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, в настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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