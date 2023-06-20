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Следователи проверят сообщение о девочке, которую заперли в подсобке в казанском детсаду
Следователи организовали проверку после размещения в соцсетях информации о применении насилия к ребенку в одном из частных детсадов, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, в частном детском садике в Казани был записан ролик, на котором видно занятие, во время которого громко кричал запертый в подсобке ребенок.
По предварительным данным, данные события произошли с 2-летней девочкой.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.
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