В Казани прокуратура проверяет информацию о девочке, которую заперли в подсобке в детсаду

Прокуратура Татарстана проводит проверку информации о девочке, которую в частном детсаду заперли в подсобке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в частном детском садике в Казани был записан ролик, на котором видно занятие, во время которого громко кричал запертый в подсобке ребенок.

Надзорные мероприятия поручены прокурору Пестречинского района. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.