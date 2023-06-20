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Происшествия 20 июня 2023 09:49

В Казани прокуратура проверяет информацию о девочке, которую заперли в подсобке в детсаду

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Прокуратура Татарстана проводит проверку информации о девочке, которую в частном детсаду заперли в подсобке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в частном детском садике в Казани был записан ролик, на котором видно занятие, во время которого громко кричал запертый в подсобке ребенок.

Надзорные мероприятия поручены прокурору Пестречинского района. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.

#Детский сад #Казань
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