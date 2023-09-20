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Руc Тат
Происшествия 20 сентября 2023 17:19

Следователи начали проверку после смертельного наезда поезда на парня в Дербышках

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В Татарстане следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования поездом студента одного из местных вузов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, сегодня в казанских Дербышках ночью поезд насмерть сбил человека.

По версии следователей, около полуночи на пешеходном переходе через железнодорожные пути, расположенные на станции Ометьево Горьковской железной дороги в Казани, пассажирский поезд смертельно травмировал молодого парня. Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал, однако предотвратить трагедию не удалось.

В настоящее время следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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