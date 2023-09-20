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В казанских Дербышках ночью поезд насмерть сбил человека
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В Казани поезд насмерть сбил человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы трагедии.
Инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Поезд сообщением «Волгоград – Нижневартовск» на перегоне Дербышки – Аметьево насмерть сбил мужчину.
Через полчаса состав продолжил движение по маршруту, сообщил собеседник агентства.
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