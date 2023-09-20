В казанских Дербышках ночью поезд насмерть сбил человека

В Казани поезд насмерть сбил человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы трагедии.

Инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Поезд сообщением «Волгоград – Нижневартовск» на перегоне Дербышки – Аметьево насмерть сбил мужчину.

Через полчаса состав продолжил движение по маршруту, сообщил собеседник агентства.