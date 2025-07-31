Следователи начали проверку после гибели подростка на ж/д станции в Татарстане

Казанский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России начал доследственную проверку после гибели 16-летнего подростка на станции Кукмор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, вечером 30 июля подростки организовали игры на железнодорожном вагоне-зерновозе на железнодорожной станции Кукмор.

Двое ребят 16-ти лет получили ожоги электрическим током и были госпитализированы. Один из них скончался.

Ранее мы писали, что пострадавший подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.