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Происшествия 31 июля 2025 11:26

Следователи начали проверку после гибели подростка на ж/д станции в Татарстане

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Казанский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России начал доследственную проверку после гибели 16-летнего подростка на станции Кукмор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, вечером 30 июля подростки организовали игры на железнодорожном вагоне-зерновозе на железнодорожной станции Кукмор.

Двое ребят 16-ти лет получили ожоги электрическим током и были госпитализированы. Один из них скончался.

Ранее мы писали, что пострадавший подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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