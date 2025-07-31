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Происшествия 31 июля 2025 10:04

В ДРКБ рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от удара током на ж/д станции в РТ

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В ДРКБ рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от удара током на ж/д станции в РТ
Фото: «Татар-информ»

16-летний подросток, который пострадал от удара током на железнодорожной станции Кукмор в Татарстане, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ДРКБ.

«Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние тяжелое, ожог 25-30%, в сознании. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в медучреждении.

Ранее мы писали, что юноша вместе с другом перелезали через вагоны стоящего грузового поезда. В какой-то момент их ударило током. Один из подростков скончался на месте, другого госпитализировали.

#удар током #ДРКБ
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