Следователи начали проверку после гибели 15-летней девушки в озере Средний Кабан в Казани

Следователи в РТ начали проверку после гибели 15-летней девочки-подростка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на озере Средний Кабан утонула 15-летняя девочка-подросток. По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки.

По данным следствия, на водоеме девочка находилась вместе с ровесниками.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.