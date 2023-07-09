Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Следователи начали проверку после гибели 15-летней девушки в озере Средний Кабан в Казани
Следователи в РТ начали проверку после гибели 15-летней девочки-подростка.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на озере Средний Кабан утонула 15-летняя девочка-подросток. По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки.
По данным следствия, на водоеме девочка находилась вместе с ровесниками.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа