На Среднем Кабане в Казани утонула 15-летняя девушка

Сегодня в 16.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Приволжском районе Казани на озере Средний Кабан утонула 15-летняя девочка-подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы РТ. Специалисты извлекли тело девочки с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.