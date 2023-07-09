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На Среднем Кабане в Казани утонула 15-летняя девушка
Сегодня в 16.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Приволжском районе Казани на озере Средний Кабан утонула 15-летняя девочка-подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы РТ. Специалисты извлекли тело девочки с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.
По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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