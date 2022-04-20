Следователи добились, чтобы в Казани в доме инвалида восстановили перила и лестницу

Сотрудники следкома добились, чтобы в Казани у подъезда одного из домов по улице Братьев Касимовых представители ТСЖ отремонтировали лестницу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, что следователи вместе с сотрудниками прокуратуры РТ начали проверку после сообщения, что женщина-инвалид первой группы третий месяц не могла выйти из дома на улицу из-за поломки лестницы и перил у подъезда.

«По указанию руководителя следственного управления Валерия Липского по данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка. В тот же день ответственные лица восстановили разрушенную конструкцию», – уточнил Шептицкий.

Фото: СУ СК России по РТ

Следователи продолжают проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани женщина-инвалид больше двух месяцев не может выйти из дома из-за сломанных у подъезда перил.

