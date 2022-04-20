Инвалид в Казани третий месяц не может выйти на улицу из-за сломанных перил в подъезде

Следственный комитет начал проверку после сообщения о том, что в Казани пожилой инвалид первой группы, которая проживает на улице Братьев Касимовых, не может уже три месяца выйти на улицу из-за сломанных перил в подъезде дома. При этом сообщается, что ТСЖ никак не реагирует на неоднократные обращения пожилой женщины.

В данный момент проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства этой истории. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Проверку начала и прокуратура Казани. Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство выяснит все обстоятельства и при необходимости примет меры. Правовая оценка также будет дана деятельности Управляющей компании.