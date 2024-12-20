ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой по Рыльску в Курской области, на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения. Нахожусь в Москве на заседании Госсовета, сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска, сейчас на место мной уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства [Курской области] Алексей Дедов, его заместители. Работают на месте все оперативные, все аварийные и тревожные службы», – сказал он в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

Хинштейн также подчеркнул, что правительство Курской области обеспечит необходимую поддержку как пострадавшим, так и их семьям. «Никто не останется один наедине со своей бедой!» – добавил он.