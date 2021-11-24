Следком возбудил уголовное дело после того, как жительница Казани сломала шею на квесте

Как установило следствие, инцидент произошел ночью 6 ноября в одном из нежилых зданий на улице Технической. Во время прохождения одной из локаций девушка упала с высоты собственного роста, ударилась и сломала шею. Ее доставили в больницу.

Возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, инцидент произошел из-за организации игровых мероприятий, не отвечающих требованиям безопасности.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что жительница Казани сломала шею на квесте.