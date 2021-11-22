Жительница Казани сломала шею на квесте

На одном из казанских квестов 29-летняя жительница Казани сломала шею, ударившись и упав с высоты собственного роста. После чего, девушку госпитализировали в РКБ. Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе Республиканской клинической больницы Татарстана.

Как стало известно агентству, на квест девушка отправилась вместе с друзьями ночью. На одной из локаций она ударилась и упала, самостоятельно подняться не смогла. Подруги вызвали скорую, которая в двенадцатом часу ночи доставила девушку в клинику. К счастью, операция не потребовалась.

«Не было показания к операции, при смещении отломков нужна была бы сложная операция в федеральном центре. Но девушке повезло, назначен торакокранеальный корсет для фиксации и обездвиживание сломанного отдела. С таким корсетом девушке придется проходить около четырех месяцев», – объяснил нейрохирург РКБ Ренат Бекбулатов.