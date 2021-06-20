Следком возбудил уголовное дело после ДТП на квадроцикле с погибшим ребенком в РТ

На 52-летнюю женщину возбудили уголовное дело после ДТП, повлекшем смерть ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане женщина с двумя детьми на квадроцикле влетела в сарай.

По версии следствия, женщина за рулём квадроцикла, будучи в пьяном состоянии, решила повезти подругу и ее двух детей на пристань к Волге. По дороге она не справилась с управлением и на большой скорости влетела в сарай.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, в результате ДТП погибла 2-летняя девочка. Ещё одна девочка 11 лет вместе с матерью и женщиной-водителем квадроцикла госпитализированы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.