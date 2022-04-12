Следком Татарстана возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты строителям трассы М12

Следственный комитет возбудил уголовное дело после истории с невыплатой зарплаты строителям трассы М12. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что следователи добились, чтобы шести сотрудникам организации, задействованной на строительстве трассы, выплатили зарплату на сумму в 313 тысяч рублей.