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Ру Тат
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21 сентября 2021  11:54
Павел Климчак

Следком РТ рассказал подробности ДТП со сгоревшим авто, в котором погибла девушка

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Как полагает следствие, 22-летний водитель «ЗАЗа» уснул за рулем, после чего столкнулся с «КАМАЗом», который двигался в попутном направлении. В результате легковушка загорелась, водитель успел выбраться из машины, 17-летняя пассажирка погибла в авто.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как добавил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, расследование дела взято на особый контроль в республиканском надзорном ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане девушка погибла в сгоревшей на трассе М7 легковушке.

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