Следком РФ предъявил обвинение экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса

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Заочное обвинение за обстрелы Донбасса предъявлено Следственным комитетом России бывшему руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Осуществлял общее руководство проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», — сообщается о роли Грицака в информации ведомства. Обвинение предъявлено за обстрелы Донецкой и Луганской народных республик с июля 2014 года по ноябрь 2016 года.

Ранее стало известно, что украинские войска за минувшие сутки обстреляли международный автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе на территории Белгородской области. Всего было выпущено 30 снарядов.