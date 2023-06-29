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Происшествия 29 июня 2023 11:22

За сутки ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области

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ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области свыше 30 снарядов, сообщает РИА Новости.

Под обстрелом оказались международный автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе.

Пострадавших и разрушений в результате обстрелов не зафиксировано.

По данным агентства, в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Терезовка, били из артиллерии, зафиксировано два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет.

По МАПП Шебекино было выпущено шесть минометных снарядов, пострадавших нет.

Ещё восемь артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по селу Красный Хутор, а в Борисовском районе были с БПЛА сброшены три взрывных устройства.

#Белгородская область
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