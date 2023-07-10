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Происшествия 10 июля 2023 17:27

Следком проводит проверку после того, как в Челнах насмерть засыпало рабочего

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В республике Татарстан проводится проверка по факту гибели рабочего в Челнах, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что на стройке на Вази Маликова 43-летнего рабочего насмерть завалило грунтом.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организовано проведение процессуальной проверки, сообщили в следкоме.

#погиб рабочий
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