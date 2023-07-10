news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Следком проводит проверку после того, как в Челнах насмерть засыпало рабочего
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В республике Татарстан проводится проверка по факту гибели рабочего в Челнах, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что на стройке на Вази Маликова 43-летнего рабочего насмерть завалило грунтом.
По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организовано проведение процессуальной проверки, сообщили в следкоме.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2