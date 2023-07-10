Следком проводит проверку после того, как в Челнах насмерть засыпало рабочего

В республике Татарстан проводится проверка по факту гибели рабочего в Челнах, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что на стройке на Вази Маликова 43-летнего рабочего насмерть завалило грунтом.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организовано проведение процессуальной проверки, сообщили в следкоме.