На стройке в Челнах рабочего насмерть завалило грунтом

Сегодня днем на стройке в Набережных Челнах рабочего в яме завалило обрушившимся грунтом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Инцидент произошел на улице Вазила Мавликова.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 откопали пострадавшего, передали его врачам.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К сожалению, 43-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали его смерть.