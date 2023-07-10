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На стройке в Челнах рабочего насмерть завалило грунтом
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Сегодня днем на стройке в Набережных Челнах рабочего в яме завалило обрушившимся грунтом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел на улице Вазила Мавликова.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 откопали пострадавшего, передали его врачам.
К сожалению, 43-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали его смерть.
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