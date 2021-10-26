Следком озвучил основные версии взрыва в жилой пятиэтажке в Челнах

На данный момент у следствия несколько версий случившегося. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, взрыв газа мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо из-за неосторожности или неправильной эксплуатацией газового оборудования.

«В настоящее время все версии проверяются», – пояснил Шептицкий.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших. Сейчас назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы. В газообслуживающей и управляющей организациях проведены обыски, изъята документация. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, взрыв на улице Татарстан в Челнах произошел накануне в шестом часу вечера. В результате происшествия оказались частично разрушены четвертый и пятый этажи пятиэтажки. Жертвой трагедии стала 22-летняя девушка. Еще три человека, в том числе двое детей, получили различные травмы.

