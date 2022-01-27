Следком опроверг слухи, выставляющие зарубившего жену и ее сестру челнинца жертвой

В соцсетях появилась информация о том, что челнинец, которого подозревают в убийстве жены и ее сестры в селе Мелекес, сам стал жертвой преступления, а убийство вовсе совершил кто-то другой. Следственный комитет опровергает эту информацию.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, была просмотрена запись с камеры видеонаблюдения в этом селе. В день убийства в дом никто, кроме подозреваемого, не входил и не выходил.

Кроме того, согласно результатам осмотра авто, в котором челнинец застрелился, в машине он также был один. Сейчас по данному делу назначены различные экспертизы, расследование продолжается. В скором времени достоверные результаты расследования будут известны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что жители Мелекеса не верят, что Тимур Прохоров убил жену и ее сестру.

Напомним, по версии следствия, челнинец зарезал свою 20-летнюю жену и ее сестру. Тела погибших обнаружили родственники в одном из частных домов в селе Мелекес. Затем молодой человек поехал в Челны, где познакомился по объявлению с 47-летней массажисткой и надругался над ней. После этого челнинец взял два ружья и застрелился в машине в Елабужском районе республики.