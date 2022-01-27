«Какая чушь!»: жители Мелекеса не верят, что Тимур Прохоров убил жену и ее сестру

Как живет село Мелекес после громкого убийства, что думают сельчане о трагедии? Корреспондент ИА «Татар-информ» Гульназ Хабибуллина побывала в селе под Набережными Челнами и пообщалась с его жителями.

Алсу Собашникову похоронили вместе с подозреваемым в ее убийстве мужем. Но жители села Мелекес не верят, что Тимур совершил это чудовищное преступление

Фото: © Гульназ Хабибуллина

Убийство двух человек, совершенное в Мелекесе 23 января, стало огромной трагедией не только для родственников убитых женщин, но и для всех жителей села. В убийстве Алсу Собашниковой подозревается ее муж, с которым они сыграли свадьбу буквально накануне. Родственники, односельчане, друзья уверены, что Тимур не мог пойти на такое преступление.

Село Мелекес Тукаевского района расположено всего в нескольких километрах от Набережных Челнов. Это населенный пункт с крепкими кирпичными домами, двухэтажной школой, Домом культуры и магазинами. Здесь живут кряшены, татары, русские. Довольно много строящихся домов – в последние годы люди обратно стали возвращаться из города в деревню. Большинство жителей на работу ездит в Челны.

23 января в одном из домов в Мелекесе были обнаружены тела 21-летней Алсу Собашниковой и ее двоюродной сестры – 18-летней Сабрины Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

«Всем селом радовались их свадьбе»

23 января в одном из домов в Мелекесе были обнаружены тела 21-летней Алсу Собашниковой и ее двоюродной сестры – 18-летней Сабрины. Главным подозреваемым в убийстве стал 25-летний Тимур Прохоров – муж Алсу, с которым они расписались всего два дня назад. Следствие считает, что после убийства Тимур вскрыл сейф отца, забрал два охотничьих ружья, запер дом и поехал в Набережные Челны. Там он заехал к массажистке и, не пожелав заплатить за ее услуги, избил до потери сознания. Тело самого Тимура обнаружили в его машине на трассе М7 в районе Елабуги. Предположительно, он застрелился.

Это версия следствия. Но жители деревни не хотят соглашаться с этими предположениями. Они жили с Тимуром и Алсу в одной деревне, общались с ними. Жители Мелекеса не верят, что обожавший свою жену, тихий и воспитанный Тимур мог совершить такое чудовищное преступление. Единственное желание односельчан сейчас – чтобы нашли настоящего преступника и Тимура оправдали.

«Хотя его нет с нами, мы не хотим, чтобы его имя очерняли», – говорят жители. Сельчане, особенно близкие покойных, обижены и на интернет-издания, и на телевидение, которые в день похорон приезжали и собирали комментарии от жителей. Они обвиняют журналистов в сборе и распространении недостоверной информации – от людей, кто молодых близко не знал, и кого «редко увидишь трезвым».

«СМИ нужна сенсация. Чем грязнее информация, тем лучше – вот так мы теперь понимаем. Мы разочарованы всеми вами. Никто тут не ищет правды, не спрашивает, какими были эти ребята, спрашивают первого попавшего, пишут что попало», ­– говорят жители, имея в виду, что на разных сайтах распространяются комментарии «не совсем трезвых» сельчан.

«Много тут было таких, на чужом горе выгоду себе искали», – отметил и глава сельского поселения Юрий Васильев. По его словам, Алсу и Тимур оба были из благополучных семей.

«Их браку все село радовалось. Настолько подходили друг другу. В школе Алсу мечтала выучиться на экономиста, но помешала болезнь. У нее отказали почки, были операции, сложные реабилитационные курсы. Хотя она и не могла учиться, постоянно была на лекарствах, не унывала, любила жизнь. Нашла себе занятие – стала мастером маникюра. О Тимуре тоже ничего плохого не могу сказать. Не скандалил, не хулиганил. Летом все свободное время занимался хозяйством. Они настолько друг друга любили, трудно даже думать, что человек мог пойти на такой шаг. Очень жаль их оборванные жизни», – сказал Васильев.

Юрий Павлович отвел меня к дому Тимура. За крепким забором – недостроенный двухэтажный коттедж из красного кирпича. Рядом – двухэтажный гараж, Алсу и Тимур временно жили на втором этаже гаража.

«Здесь родилась и выросла мать Тимура», – рассказала заведующая клубом Людмила Адамова.

«Родители Тимура переехали сюда из Набережных Челнов, двух сыновей воспитали здесь. Были примерной семьей, работящей. Чтобы снести старый дом, сначала вдвоем построили гараж. Помню, как Галия апа таскала кирпичи, а Радик поднимал стены. Артур и Тимур тоже выросли работящими. Тимур после работы придет – на мотоблоке мусор увозит, то глину привезет или в огороде занимается. Заметили, наверное, перед воротами все почистил, снега совсем нет», – вспомнила сельчанка.

Гвоздики на могиле

На сельском христианском кладбище, где отведено отдельное место для мусульман, видны расположенные рядом свежие могилы.

«Могила Тимура пришлась рядом с могилой матери. Так получилось не специально. Сейчас из-за ковида умирающих много, нам пришлось расширить кладбище, перенесли забор. Вот мать с ребенком лежат рядом», – сказал глава сельского поселения Васильев.

Могила Тимура пришлась рядом с могилой матери – Галии Прохоровой Фото: © Гульназ Хабибуллина

Сестру Алсу Сабрину похоронили в Ижевске. К своему несчастью, она на выходные приезжала на свадьбу сестры.

После кладбища направляюсь в сельский клуб. Меня там встречает заведующая Людмила Адамова. Тимура и Алсу она знает давно. Тимур был участником танцевального ансамбля «Яшьлек». По словам заведующей, не пропускал ни одной репетиции.

«Мы Тимура даже после школы звали на выступления. Некоторые ребята в клуб приходят подвыпившие. А Тимура ни разу не видели не то что пьяным, даже подвыпившим. Помню, после армии зашел поздороваться, весь сиял от радости», – рассказала Адамова.

«Алсу тоже ведь умная девушка. Она не какая-то легкомысленная, была очень скромной. С Тимуром долго встречались. Тимура тоже ни разу не видели с какой-либо другой девушкой», – добавила библиотекарь Лидия Фартдинова.

Когда Алсу пришлось поехать в Москву на операцию, односельчане устроили в деревне благотворительный концерт, чтобы собрать для нее деньги.

«Алсу какое-то время страдала отеками, лицо опухло. Тимур ее не бросил. Он, наверное, любил ее. Если бы жили плохо, то мы знали бы. В Интернете написали, что Тимур бил Алсу. Какая чушь! Мы тут знаем даже, кто на ребенка своего кричит. Если бы бил, знали бы об этом», – отметила собеседница.

«В тот день я домой ушла примерно в половине одиннадцатого вечера. В клубе провели дискотеку. У них напротив ворот стояли две машины. Каких-то звуков застолья не слышала. Тимур своего друга Арсена в тот день проводил до церкви. Говорят, по камере видно, что Тимур последним выходил из дома. Это была камера батюшки, который живет через улицу. Нельзя сказать, что она направлена прямо на ворота Тимура. Разве просто через камеру можно увидеть, кто был за рулем? Потом, эта массажистка, к которой ездил Тимур, существует ли она на самом деле? Правда ли все это? Говорят, Тимур лекарства хранил, мог принимать наркотики. Вот пять лет, как умер мой папа, его сильнодействующие препараты у меня хранятся, я их не выбрасываю, вдруг пригодятся. Может, он их хранил как память о матери? Может быть, эти дела натворил кто-то другой, а он стал удобным человеком, чтобы на него все повесить? Сегодня Тимура видела во сне. Будто он маленький мальчик, зашел сюда в клуб и сидит на краешке сцены. Грустный. Я ему: «Тиму-у-ур» – и плачу, а он молчит», – рассказала Адамова.

По ее словам, мама Алсу тоже не верит, что Тимур мог сделать это.

«Девочка обычно все свои тревоги, проблемы рассказывает матери, ищет поддержки у мамы. Если бы был таким тираном, Алсу о Тимуре хоть что-то сказала бы матери. Она еще в 3 часа ночи подружке написала: “Посуду домыли, сейчас будем ложиться”. Матери Алсу сейчас очень тяжело. Во время похорон по дороге на кладбище несколько раз теряла сознание. Как ей теперь жить?» – сокрушенно произнесла Адамова.

Что говорят жители села?

После клуба корреспондент ИА «Татар-информ» заглянула в сельский магазин, расположенный недалеко от дома Тимура. Видимо, продавщицу уже замучили вопросами, говорила она без особого желания.

«Я сама живу не в этой деревне. Тимур же работал в городе, поэтому сюда заходил редко. Брал что-то из мелочи. Видимо, все необходимое возил из города. А Алсу впервые увидела только на фото, когда случилась эта трагедия», – сказала она.

«Что говорят люди, ваши покупатели?» – поинтересовалась я.

«В эти дни очень тревожно. Жители боятся, беспокоятся. Хотят знать правду. Наша деревня близко к городу, есть приезжие. Кто-то строится, нанимают гастарбайтеров. Поселок Круглое Поле тоже недалеко, слышали, что оттуда приходили какие-то нехорошие люди. С этой стороны не сказать, что у нас спокойно», – ответила продавщица.

А вот прохожая на улице (имя попросила не называть), наоборот, утверждала, что деревня у них спокойная, все друг друга знают, поддерживают, помогают. По ее словам, она тоже ходила к Алсу на маникюр, была постоянной клиенткой.

«Когда их хоронили, всем селом просто рыдали» Фото: © Гульназ Хабибуллина

«Когда Алсу болела, Тимур всегда был рядом. Оба были удивительно хорошие. Когда их хоронили, всем селом просто рыдали. Мулла, читая дженазу, спросил: «Хорошие были люди?» Все хором ответили – да. Ночами не спим, думаем об этих ребятах», – сказала она.

Дом другой жительницы села – Зинаиды Савельевой находится по соседству с домом, где произошла трагедия.

«Не помню, чтобы они шумели, шашлыки жарили, скандалили. Несколько дней назад муж выходил снег чистить, сказал, что Тимур в саду горку делает. К ним же дети его брата приезжают, подумали, что для них. В воскресенье видела, что перед воротами у них стоят несколько машин. Но ничего удивительного в наше время в этом нет. Ничего странного не наблюдалось», – рассказала соседка.

«Наш ребенок этого не делал!»

Очень тяжело в такие моменты говорить с близкими умерших, но корреспондент ИА «Татар-информ» решила навестить родную сестру матери Тимура – Зинаиду. Она проживает в двухэтажном многоквартирном доме. Узнав, что я журналист, она тут же стала закрывать дверь.

«Уходите! Всей душой на вас обижена, на всех. Что только не пишете. Нет! Нет! Это не наш сын! Он и муху не обидит. Пусть найдут преступника, пусть накажут, но это не наш ребенок это сделал. Больше ничего сказать не можем», – высказала она на эмоциях…

На улице меня догнал автомобиль. «Вы корреспондент?» – спросил молодой человек за рулем. Оказалось, что двоюродный брат Тимура Олег, сын Зинаиды апа.

«Вы сейчас к нам заходили. Вы уж простите их, пожалуйста. Маме очень хочется рассказать, она и расскажет. Но не сейчас. Пока и взрослые, и те, кто моложе, не в состоянии говорить. Дайте нам время немного успокоиться, понять, что все это произошло не во сне, а наяву», – попросил он.

«Буду стараться доказать невиновность брата»

С родным братом Тимура Артуром корреспондент ИА «Татар-информ» поговорила по телефону. Он с семьей живет в Набережных Челнах.

«Братишке я верил больше, чем себе. Сейчас я на пути поиска правды. Я и сам работаю в МВД, всеми силами буду стараться доказать невиновность Тимура. Он был честным парнем. Деньги тоже зарабатывал только честным путем. Ни единого отрицательного качества его не могу назвать... Такой человек с большим сердцем, как он, ни на кого не может поднять руку. Алсу он оберегал как сокровище. Когда надо было ехать в больницу, отпрашивался с работы, в три утра в Казань выезжали. Это они еще не были женаты. Одним словом, заботился о ней, дорожил ею. В интернете о Тимуре пишут столько гадостей. У меня сердце болит от такого. Очерняют чистое имя моего брата», – поделился Артур.

В день свадьбы в доме у Тимура собирались родственники. А на следующий день поздравить пару пришли их друзья детства. Артур говорит, что и в тот день заезжал домой к Тимуру, по пути в Челны.

В день свадьбы в доме у Тимура собирались родственники. А на следующий день поздравить пару пришли их друзья детства Фото: © Гульназ Хабибуллина

«Алсу тут же накрыла на стол, вместе чай попили. Все было хорошо, проводили нас счастливые, в хорошем настроении. А утром… Тимур любил моих детей как своих. Куда-нибудь поедем – моя пятилетняя дочь спрашивает, не к ним ли мы едем, потому что очень любила и своего дядю Тимура и Алсу. Приехав, первым делом бежала к Тимуру, обнимала его. Мне очень нравилось, что они так близки. В Мелекес мы приезжали, как к себе домой. Были очень рады, что после смерти мамы дом не пустует, что Тимур женился, строит свою жизнь на нашей родовой земле. Они оба старались, работали. Что только не выращивали в своем саду! Образцовая пара, пример всем молодым парам!» – поделился Артур.

Официальные результаты судмедэкспертизы по уголовному делу пока не объявлены, но отец Тимура Радик Прохоров, ссылаясь на свои источники, заявил, что Тимур перед смертью был избит, затем застрелен. Об этом пишет Chelny-biz.ru. Отец погибшего рассказал, что на голове сына обнаружили множественные травмы.

«Затем его застрелили, и тело поместили в машину. Эксперты не обнаружили внутри автомобиля следов крови. Установленная причина смерти - рана в подбородок от выстрела на улице», – приводит слова Радика Прохорова издание.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод

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