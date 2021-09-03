Следком назвал причину жестокого убийства в доме на Минской в Казани

По данным следствия, предполагаемый убийца 51-летнего мужчины в высотке на Минской в Казани, должен был приобрести у него два земельных участка и расположенный на одном из них цех по выделке шкур. Сумма сделки составила 6 млн. рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне мужчины оформили договор купли-продажи и поехали в квартиру к покупателю. При этом злоумышленника передал продавцу кейс, в котором вместо денег были купюры «банка приколов». В лифте продавец обнаружил обман и между мужчинами произошел конфликт, во время которого покупатель выстрелил жертве в голову из карабина «Сайга». Далее он вытащил тело убитого в подъезд, а сам скрылся на автомобиле. Машину он оставил у знакомого, а сам вместе с отцом попытался покинуть город. Однако ему это сделать не удалось – мужчину задержали.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в подъезде высотки на улице Минская было найдено тело убитого мужчины. Позднее стало известно, что предполагаемый убийца скрылся с места преступления на автомобиле «Лада». Спустя несколько часов 36-летний казанец был задержан.

