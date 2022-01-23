Следком начал проверку после того, как челнинец почти час не пропускал скорую во дворе

Сотрудники следственного комитета начали проверку после того, как в поселке ГЭС во дворе жилого дома скорая помощь с ребенком внутри почти час не могла проехать из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что челнинец отказался убрать авто, мешавшее проезду скорой, медики простояли почти час.