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Ру Тат
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Происшествия
26 января 2022  12:37
Павел Климчак

Следком начал проверку после падения шкафа на ребенка в Заинской ЦРБ

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После того, как в Заинской ЦРБ на 5-летнего ребенка упал шкаф, следственный комитет начал доследственную проверку случившегося.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Заинской ЦРБ на ребенка упал шкаф. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ребенок после падения шкафа был неоднократно осмотрен, врачи не обнаружили у него травм. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

#проверка #заинская црб
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