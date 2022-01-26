Минздрав: Ребенка, на которого упал шкаф в Заинской ЦРБ, осмотрели, травм не обнаружили

Инцидент произошел в прошедшие выходные в Заинской ЦРБ, в одной из палат на ребенка в присутствии матери упал шкаф. Сразу же после этого в палату вызвали невролога и травматолога, которые осмотрели ребенка. Травм у него врачи не нашли.

Последующий осмотр в Нижнекамской детской больнице также не подтвердил получение каких-либо травм.

«Администрацией больницы было незамедлительно принято решение зафиксировать шкафы к стене необходимыми механизмами. На сегодняшний день все шкафы в детских палатах закреплены», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

Сам ребенок находится в удовлетворительном состоянии, в помощи врачей не нуждается.