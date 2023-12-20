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Слабовидящие воспитанники Лаишевской школы-интерната начали плести масксети для СВО
Учащиеся и педагоги Лаишевской школы-интерната для слепых и слабовидящих присоединились к плетению маскировочных сетей для бойцов СВО.
Как рассказала «Татар-информу» советник директора по воспитанию, учитель начальных классов Ксения Гордеева, техника плетения несложная, называют её «ёлочка». Требуется около недели, чтобы сделать полотно три на три.
Изготавливают защитное покрывало ученики 5-11-х классов, говорят, для них за счастье помочь бойцам на передовой.
Такие сети помогут военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия. На данный момент 4 сети сплетены и уже готовы к отправке.
«Каждый, кто плетет сети, верит, что они помогут сохранить чью-то жизнь. В каждую ячейку вплетается доброта, забота и любовь. Дети верят, что маленький вклад приблизит бойцов к победе», — рассказала педагог.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых – создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевцы отправили в зону СВО лодку, УАЗ и именные посылки.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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