Лаишевцы отправили в зону СВО лодку, УАЗ и именные посылки

Сегодня из Лаишевского района Татарстана в зону спецоперации направлено 10 тонн гуманитарного груза. В состав конвоя вошли УАЗ с прицепом, катер, маскировочные сети, печи, продукты и именные посылки.

УАЗ передан от управления коттеджного поселка, прицеп и катер – от администрации Лаишевского района, инструменты и строительные материалы – от руководства сети строительных магазинов. Восстанавливали УАЗ активисты из автосервиса Лаишева.

Напутственные слова перед отправкой сказали военный комиссар Лаишевского района Александр Афанасьев, руководитель исполнительного комитета Азат Нурмухаметов, руководитель местного «Рыболовного братства» Юрий Салмин.

«Хочу выразить благодарность района всем жителям района, фонду „Помощь своим“, администрации, рыбакам. Все быстро откликнулись, собрали все по заявкам», — сказал Юрий Салмин.

Военком Лаишевского района Александр Афанасьев поблагодарил частных предпринимателей, которые внесли неоценимый вклад в формирование гуманитарного груза.

«Как вы просили, разведка получает катер, первый батальон — УАЗ с прицепом для перевозки пищи и воды», — отметил Афанасьев.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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