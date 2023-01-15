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Ру Тат
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Транспорт
15 января 2023  21:26

Сквозное движение по трассе М12 от Арзамаса до Казани откроется в конце 2023 года

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В конце этого года планируется открыть сквозное движение по М12 на участке от Арзамаса до Казани – протяженность с 5-го по 8-й этап составляет 394 км. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

«К поставленному сроку должны быть завершены работы на 168 искусственных сооружениях, в том числе на внеклассных мостах через Суру и Волгу», – рассказали в госкомпании.

Напомним, автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов, комментируя ход строительства 7-го и 8-го этапов трассы М12, отмечал, что никогда в истории республики таких объемов строительства инфраструктурных объектов не было.

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