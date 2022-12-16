Минниханов о трассе М12: Если бы ситуация в стране была так себе, проект бы свернули

Татарстан в настоящее время реализует одновременно самые масштабные инфраструктурные проекты в истории республики. В их числе – строительство трассы М12, заявил Президент РТ Рустам Минниханов. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, ни один проект не сворачивается, подчеркнул он, выступая на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Доме Правительства РТ.

«Мы видим, что есть новые задачи, специальная военная операция требует огромных усилий и расходов. Но, тем не менее, ни один инфраструктурный проект, который реализуется на федеральном уровне в республике, не сворачивается», – заявил руководитель республики, добавив, что строительство М12 идет по плану.

«Быстрее плана?» – уточнил министр финансов России Антон Силуанов.

«По нашему плану», – ответил Минниханов.

Каждую неделю проводятся совещания, где рассматривается ход строительства 7-го и 8-го этапов трассы М12, добавил он. «Это огромные ресурсы. Никогда в истории Татарстана таких объемов строительства инфраструктурных объектов не было. Это чисто федеральные средства», – сказал Президент РТ.

Вместе с тем идет строительство обхода городов Челны и Нижнекамск в рамках реконструкции трассы М7, а также дороги Алексеевское-Альметьевск в составе трассы Шали-Бавлы, напомнил Минниханов. Кроме того, вскоре в республике появятся два новых моста – через Волгу и Каму. «Это большие проекты. Если бы экономическая ситуация в стране была так себе, такие проекты было бы невозможно реализовать», – заявил он.

Напомним, автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.