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Общество 21 декабря 2023 10:25

Проезд в Советском районе Казани назвали в честь ученого Владимира Шнеппа

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Проезд в Советском районе Казани назвали в честь ученого Владимира Шнеппа
Фото: скриншот документа

Новый проезд в Советском районе Казани назвали в честь советского и российского ученого Владимира Шнеппа. Постановление об этом опубликовано в новом выпуске сборника документов и правовых актов, опубликованных на сайте мэрии.

«Присвоить вновь сформированному проезду в Советском районе г. Казани имя советского и российского ученого в области компрессоростроения, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ, лауреата Государственной премии СССР Шнеппа Владимира Борисовича и впредь именовать его „проезд Владимира Шнеппа — Владимир Шнепп юлы“», — сказано в документе.

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