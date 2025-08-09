«Скучаем и ждем тебя очень!»: семья бойца СВО из Татарстана растет в ожидании отца

Молодая семья участника специальной военной операции Алексея Иванова, можно сказать, появилась вместе с мобилизацией. Оба его сына родились в то время, когда он находился на фронте. Старшему сейчас два года, младшему всего два месяца.

Познакомились Алексей и Юлия в Альметьевском районе. Ему было 26 лет, ей – 17. Друг предложил Алексею работу в строительном магазине в одной из деревень района, там же подрабатывала и Юля. Алексей, увидев девушку, не поверил ее возрасту. «Неправда, – воскликнул он, – тебе 24!».

Встречаться они начали через год, в 2021-м. Алексей жил тогда у матери в Новошешминском районе, а на работу ездил в соседний район.

Когда в сентябре 2022 года объявили частичную мобилизацию, Алексей с другом сами пришли в военкомат, чтобы узнать, призовут ли их. Там им вручили повестки и сказали: «Спасибо, что сами пришли. Вам три дня на сборы».

«Лешу забрали 25 октября, – вспоминает Юлия. – С военных сборов в Казани он позвонил и сказал: «Пока я не уехал, нам надо пожениться». Я согласилась. Мы и так собирались, но мобилизация ускорила наши планы».

29 октября они расписались в Казани. Юлия уехала домой уже в статусе жены. Для родственников это стало неожиданностью, но все приняли их решение.

В марте 2023 года Юля родила первенца. В первые месяцы малыш был похож на маму, но теперь – вылитый отец. О рождении сына Юля сообщила мужу по телефону, показала его по видеосвязи. Алексей был на седьмом небе от счастья, ведь находился на фронте, где опасность подстерегает каждый день. От ранений его Бог уберег.

За два с половиной года Алексей был дома всего пять раз в краткосрочных отпусках, каждый из которых семья проводила в родном селе бойца. Когда мужа нет, Юлия живет у родителей, которые помогают ей с детьми. О свекрови молодая женщина говорит с теплом.

Созваниваются супруги почти каждый день – по видео и в переписке.

История с рождением второго ребенка оказалась похожей на первую. Из роддома Юлю встречала делегация Новошешминского района во главе с заместителем главы района Надеждой Попковой. Ей вручили цветы и сертификат на 30 тысяч рублей за подписью руководителя исполкома Егора Тарнавского. Уже в палате Юля дозвонилась до мужа и показала ему новорождённого. «На тебя похож!» – радостно сказал Алексей.

Но взять малыша на руки он пока не смог – отпуск ему пока не дают. Последний раз он был дома в марте.

Сейчас жизнь Юлии полностью подчинена детям. Старшего недавно отдали в детский сад, чтобы бабушка и дедушка могли работать, ведь они еще не на пенсии. Поначалу сыну было трудно привыкнуть к новым условиям, он успел приболеть, но теперь адаптируется.

«Устает в садике, – говорит Юлия. – Приходим домой, он сразу спать ложится. К этому времени младший просыпается, и я больше возле него. Так что старшенький до прихода папы и мамы с работы «разгружает» меня от забот о нем».

По словам Юлии, она очень сентиментальна, все принимает близко к сердцу. Служба мужа для нее – постоянный повод для слез, хотя она старается держаться.

«Для меня война – это слезы, – признается Юлия. – На праздновании Дня семьи и верности я не смогла сдержаться, слушая истории других семей, где дети рождались, пока отцы на фронте. Мама мне говорит: «Ты что плачешь, повода нет», а я не могу, плачу и всё».

Биография Алексея похожа на судьбы многих ребят. Он окончил школу в родном селе, получил профессию водителя в Новошешминском ПУ-118, отслужил срочную службу в инженерно-саперных войсках в Амурской области, работал на Севере, потом вернулся домой. В 2022 году пришла мобилизация. Сейчас он в звании младшего сержанта командует автомобильным отделением взвода материально-технического обеспечения.

В первый год СВО он потерял своего друга – того самого, с которым пришел в военкомат. Несмотря на утрату, Алексей продолжает служить. За мужество и героизм награжден медалями «За СВО» и «За воинскую доблесть» II степени.

«Леша у меня очень любит технику, – рассказывает Юлия. – Может целый день возиться с машиной. Он у меня рукастый, все умеет делать. В марте он колол дрова, для нас тогда привезли целую машину, как семье участника СВО».

Семья чувствует поддержку администрации района и сельского поселения: денежная помощь, подарки, коляска для первенца, велосипед, сертификаты.

«Надежда Ивановна (Попкова – замглавы района – прим. Т-и) всегда спрашивает, что нужно, – говорит Юлия. – Старший ходит в садик бесплатно, есть льготы по питанию и кружкам. По всем вопросам мы на связи с исполкомом».

О службе муж рассказывает мало, оберегая жену от лишних переживаний.

«Говорит, тебе нельзя волноваться, у нас грудной малыш. Дети растут, старший шкодник, любит рисовать, мы его Пикассо зовем. Младший любит свободу – на руках долго не сидит. Я Леше говорю: «Вот тебе два помощника по дому. Приезжай скорее, воспитывать из них настоящих мужчин. Скучаем и ждем тебя очень!».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.