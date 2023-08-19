Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Скотт Риттер: ВС России уничтожает технику ВСУ еще до переброски на передовую
ВС России уничтожают военную технику и личный состав ВСУ еще до их переброски на передовую. Об этом бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер заявил в эфире U.S. Tour of Duty.
По его словам, удары по объектам военной инфраструктуры наносят большой урон Киеву, поскольку он не только лишился большого количества военной техники, поставленной странами НАТО, но и столкнулся с падением боевого духа в рядах украинской армии.
Ранее в своей статье для Consortium News Риттер писал, что после провала контрнаступления ВСУ Киеву придется выбрать «один из двух ядов».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»