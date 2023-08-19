ВС России уничтожают военную технику и личный состав ВСУ еще до их переброски на передовую. Об этом бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер заявил в эфире U.S. Tour of Duty.

По его словам, удары по объектам военной инфраструктуры наносят большой урон Киеву, поскольку он не только лишился большого количества военной техники, поставленной странами НАТО, но и столкнулся с падением боевого духа в рядах украинской армии.

Ранее в своей статье для Consortium News Риттер писал, что после провала контрнаступления ВСУ Киеву придется выбрать «один из двух ядов».