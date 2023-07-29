Скотт Риттер: После провала наступления Зеленскому придется «выбрать один из двух ядов»

После того, как наступление ВСУ провалилось, Киеву придется выбрать один из двух плохих для него вариантов развития событий. Об этом в своей статье для Consortium News пишет бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

«Украине теперь остается выбрать яд по своему собственному выбору — заключить мир, который выдвигает постоянные территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности, какой бы отдаленной она ни была, членства в НАТО, или продолжать воевать, что, вероятно, приведет к дополнительной потере территории и уничтожению украинской нации и народа», — пишет Риттер.

Он считает, что Владимир Зеленский «предстает трагической фигурой в разворачивающейся драме» — его попросили пожертвовать жизнями соотечественников, чтобы Североатлантический альянс счел это достойным вступления в НАТО, однако когда эта жертва не принесла ожидаемого успеха, «дверь в блок, которую приоткрыли, чтобы подразнить украинское руководство, была захлопнута».

По словам военного эксперта, все знают, что членство Украины в трансатлантическом альянсе лишь фантазия.