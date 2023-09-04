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Скоростная трасса М12 соединит Татарстан и Чувашию в четвертом квартале 2023 года
Скоростная трасса М12 Москва – Казань соединит Татарстан и Чувашию в четвертом квартале этого года. На седьмом этапе автомагистрали, который пройдет по этим республикам, рабочие уже уложили 55 км дорожной одежды из 82 запланированных, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Планируется открыть сквозной проезд от пересечения с автодорогами А151 Чебоксары – Цивильск – Ульяновск и Р241 Казань – Буинск – Ульяновск. Участок соединит пять муниципальных районов с общим населением более 100 тыс. человек, а также поможет разгрузить автодорогу М7», – отметили в ведомстве.
На нескольких участках седьмого этапа специалисты начали тестировать линии освещения. На 29 из 35 мостах и путепроводах завершается укладка литого асфальтобетона, сделаны подходы к ним. Устанавливается барьерное ограждение, монтируются кабельные линии опор освещения. Строительная готовность достигла 76%.
Кроме того, вместе с дорогой завершится строительство крупной АЗС возле населенного пункта Большие Кайбицы. Здесь водители смогут не только заправить автомобиль, но и отдохнуть, и перекусить.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что участок скоростной трассы М12 от Москвы до Арзамаса планируется открыть 6 сентября, а в декабре должен быть достроен отрезок дороги до Казани.
Строительство автодороги ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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