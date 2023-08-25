Хуснуллин: Открыть выход на трассу М12 до Казани планируется 20 декабря

Фото: © «Татар-информ»

Участок скоростной трассы М12 от Москвы до Арзамаса планируется открыть 6 сентября, а в декабре должен быть достроен отрезок дороги до Казани. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

«В этом году 6 сентября, надеюсь, откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, практически до Нижнего Новгорода. И 20 декабря мы планируем дойти до Казани», – заявил заместитель Председателя Правительства РФ.

Автомагистраль протяженностью 811 км пройдет по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.

Автомобильная дорога в Татарстане затрагивает Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.