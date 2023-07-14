«Скоро увидим много новых автобусов»: в Татарстане массово обновят транспорт

Для 11 муниципальных образований будет закуплено 57 больших автобусов, 62 средних и 23 малых, в том числе на газовом двигателе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Муниципалитеты получат 505 новых автобусов

Миндортранс Татарстана вместе с муниципалитетами участвует в двух федеральных проектах, рассчитанных на 2023-2024 годы, по обновлению пассажирского транспорта, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на 45-м заседании Госсовета РТ.

Речь идет об инвестиционном проекте приобретения автобусов в лизинг и по программе специальных казначейских кредитов. Он касается крупных городов, для которых будет закуплено 363 больших автобуса. А кредиты предназначены для приобретения 142 автобусов для Азнакаева, Альметьевска, Бавлов, Буинска, Бугульмы, Елабуги, Заинска, Зеленодольска, Лениногорска, Нижнекамска, Нурлата. Всего для этих 11 муниципальных образований будет закуплено 57 больших автобусов, 62 средних и 23 малых, в том числе на газовом двигателе.

Фарит Ханифов: «В прошлом году была проведена работа по обследованию маршрутной сети в пяти городах: Казани, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске» Фото: gossov.tatarstan.ru

«В прошлом году была проведена работа по обследованию маршрутной сети в пяти городах: Казани, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске. Были привлечены специализированные транспортные институты. Подготовлены финансовое обоснование и предложения по развитию муниципального общественного транспорта», – отметил министр.

Для этих городов разработаны документы транспортного планирования. Они как раз и необходимы, чтобы Татарстан мог участвовать в двух крупных проектах по закупке новых автобусов.

«С небольшим запасом будем перекрывать наши старые автобусы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Износ автобусов в республике достиг 70%

Еще 563 автобуса будет закуплено для замены старого автопарка. В целом износ автобусов достигает 70%. Сейчас на линии выходят 400 автобусов старше десяти лет, сообщил Ханифов.

«С небольшим запасом будем перекрывать наши старые автобусы. Обновление транспорта нашими перевозчиками подготовлено, находится в работе. Мы скоро должны получить новый парк автобусов», — заявил глава Миндортранса.

Всего в республике работают 1869 пассажирских автобусов, которые обслуживают 801 маршрут. При этом пассажиропоток растет: за пять месяцев автотранспортные предприятия перевезли 120 млн человек – на 8% больше, чем за тот же период 2022 года.

Парк троллейбусов так же планируется обновить. Уже в этом году будет закуплено 30 новых троллейбусов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В республике впервые запустят программу модернизации трамваев

Выросло и число тех, кто пользуется городским электрическим транспортом: за пять месяцев перевезено 41,5 млн человек – рост на 9%.

Парк троллейбусов так же планируется обновить. Уже в этом году будет закуплено 30 новых троллейбусов, из них 25 единиц получит Казань и 5 – Альметьевск.

«Кроме того, министерство совместно с трамвайными управлениями Нижнекамска и Набережных Челнов планирует запустить программу модернизации трамваев с заменой кузовов первой комплектности. Это происходит впервые. Технико-экономические показатели говорят о том, что мы получим совершенно новый трамвай. Переговоры ведутся и в России, и с Республикой Беларусь», – отметил Ханифов.

Азат Хамаев: «Хорошее дело сделали – перевели речфлот под юрисдикцию Татарстана» Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане не планируют создавать единое автотранспортное предприятие

Во время обсуждения вопроса депутат Азат Хамаев предложил выстроить работу с автобусными перевозками по примеру создания компании «Флот РТ». Напомним, что эта компания со 100-процентным участием республики в уставном капитале была создана для развития речных пассажирских перевозок.

«Хорошее дело сделали – перевели речфлот под юрисдикцию Татарстана. Но много вопросов по автобусному сообщению между муниципальными образованиями. В Башкортостане никто не “разобрал” Башавтотранс (автотранспортное предприятие, охватывающее весь Башкортостан, – прим. Т-и), который до сих пор работает и решает все вопросы по перевозке. Посмотреть надо, может быть, программу [надо принять]. Есть ли такие задумки?» – спросил парламентарий у главы Миндортранса.

Ханифов ответил, что пока не стоит задача по созданию республиканского автотранспортного предприятия, «куда бы объединили автобусы междугородних перевозок». «Но вопрос я услышал, доложу, изучим», – подчеркнул он.

Депутаты также подняли вопросы изношенности общественного транспорта и стоимости проезда, которая, по их мнению, достаточно высокая Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы сгладить ценовую нагрузку, выплачиваем субсидии перевозчикам»

Депутаты также подняли вопросы изношенности общественного транспорта и стоимости проезда, которая, по их мнению, достаточно высокая. «Встречаюсь с избирателями Азнакаевского района, жалуются на изношенные автобусы, отсутствие субсидируемых маршрутов и контрактов», – заявил Тахир Хадеев.

Ханифов пояснил, что стоимость проезда утверждается и регулируется Госкомитетом РТ по тарифам. «Чтобы сгладить ценовую нагрузку, мы выплачиваем субсидии перевозчикам в общем объеме 1,4 млрд рублей. Считаем, что это балансирует стоимость проезда. В том числе ведется работа по увеличению стоимости проезда за наличный расчет, чтобы касса от пассажиропотока попадала непосредственно перевозчику, не уходила через водителя или кондуктора. Особенно удачно эта практика сложилась в Казани», – сказал министр.

Тахир Хадеев: «Встречаюсь с избирателями Азнакаевского района, жалуются на изношенные автобусы, отсутствие субсидируемых маршрутов и контрактов» Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, работа по выделению субсидий будет и дальше продолжена. Это касается и перевозчиков на межмуниципальных маршрутах, для которых предусмотрено 205 млн рублей.

«По поводу изношенных автобусов – думаю, скоро мы в республике увидим много новых автобусов», – заключил глава Миндортранса.