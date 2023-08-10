«Скорблю вместе с близкими»: генерал Алаудинов сообщил о гибели грека Симоса из «Ахмата»

О гибели одного из бойцов спецназа «Ахмат» – грека Симоса, сообщил в своем телеграм-канале командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

«Грек по национальности. Русский больше чем, кто бы то ни было. Патриот, кавалер ордена мужества, истинно верующий Христианин. Человек, не знающий страха и настоящий преданный друг и Брат», – отметил Алаудинов.

Генерал рассказал, что Симос был важной составляющей подразделения. Друга искреннее и надежнее трудно найти, подчеркнул командир «Ахмата».

«Покойся с миром мой дорогой Брат, царствия тебе небесного, мы доведем до победы наше общее священное дело. Скорблю вместе с близкими», – написал российский генерал.

Напомним, грек Симос неоднократно становился героем видеороликов, которыми в соцсестях делился российский генерал. Одним из них стало видео, где бойцы «Ахамата» под артобстрелом коротают время между атаками противника в импровизированном укрытии вместе со своей кошкой, которую генерал называет «безбашенной».