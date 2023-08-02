news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 2 августа 2023 00:26

«Даже кошка безбашенная»: командир спецназа «Ахмат» показал быт бойцов и их любимицу

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Видео с бытом своих бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опубликовал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

На кадрах запечатлены несколько его сослуживцев, которые в ожидании очередной атаки противника коротают время в импровизированном укрытии вместе с командиром. Также здесь отдыхает и местная кошка, которая, судя по отведенному для нее креслу с пледом, является местной любимицей.

По словам командира «Ахмата», животное спокойно спит, не реагируя на разрывающиеся неподалеку снаряды. «Безбашенная кошка… Здесь много безбашенных, и животных, и птиц, и людей. Вот такие дела», – отмечает генерал.

Также он сообщает, что противник не жалеет боеприпасов, поскольку ему больше нечего противопоставить российским войнам. «Но мы тоже не кукурузу охраняем. Нет-нет, да и постреливаем», – поясняет генерал.

#спецназ Ахмат #кошка #СВО
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное