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«Даже кошка безбашенная»: командир спецназа «Ахмат» показал быт бойцов и их любимицу
Видео с бытом своих бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опубликовал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
На кадрах запечатлены несколько его сослуживцев, которые в ожидании очередной атаки противника коротают время в импровизированном укрытии вместе с командиром. Также здесь отдыхает и местная кошка, которая, судя по отведенному для нее креслу с пледом, является местной любимицей.
По словам командира «Ахмата», животное спокойно спит, не реагируя на разрывающиеся неподалеку снаряды. «Безбашенная кошка… Здесь много безбашенных, и животных, и птиц, и людей. Вот такие дела», – отмечает генерал.
Также он сообщает, что противник не жалеет боеприпасов, поскольку ему больше нечего противопоставить российским войнам. «Но мы тоже не кукурузу охраняем. Нет-нет, да и постреливаем», – поясняет генерал.
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