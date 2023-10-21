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Скончался водитель микроавтобуса, который врезался в фуру под Актанышем
Скончался водитель автобуса, который протаранил припаркованную у обочины фуру под Актанышем, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.
Ранее мы сообщали, что на трассе М7 Toyota сзади врезалась в грузовик Mercedes. Медики забрали с места происшествия четырех человек, включая водителя микроавтобуса.
Как сообщили в полиции, водитель в итоге скончался от полученных травм. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства аварии.
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