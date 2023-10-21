Скончался водитель микроавтобуса, который врезался в фуру под Актанышем

Скончался водитель автобуса, который протаранил припаркованную у обочины фуру под Актанышем, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Ранее мы сообщали, что на трассе М7 Toyota сзади врезалась в грузовик Mercedes. Медики забрали с места происшествия четырех человек, включая водителя микроавтобуса.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Как сообщили в полиции, водитель в итоге скончался от полученных травм. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства аварии.