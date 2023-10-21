В Татарстане микроавтобус влетел в фуру, четыре человека получили травмы

В Татарстане произошла авария с микроавтобусом и грузовой фурой. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.

По их информации, под Актанышем водитель Toyota на большой скорости врезался сзади в прицеп фуры Mercedes. Перед микроавтобуса был смят, разбилось лобовое стекло, бампер отлетел на дорогу.

Фото: © очевидцы

По предварительной информации от очевидцев, врачи скорой помощи увезли в больницу водителя и еще трех человек из Toyota. Всего в микроавтобусе находилось больше 10 пассажиров.