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Руc Тат
Происшествия 21 октября 2023 09:57

В Татарстане микроавтобус влетел в фуру, четыре человека получили травмы

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В Татарстане произошла авария с микроавтобусом и грузовой фурой. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.

По их информации, под Актанышем водитель Toyota на большой скорости врезался сзади в прицеп фуры Mercedes. Перед микроавтобуса был смят, разбилось лобовое стекло, бампер отлетел на дорогу.

Фото: © очевидцы

По предварительной информации от очевидцев, врачи скорой помощи увезли в больницу водителя и еще трех человек из Toyota. Всего в микроавтобусе находилось больше 10 пассажиров.

Фото: © очевидцы

#ДТП в Татарстане
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