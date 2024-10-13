Скончался водитель, который на скорости влетел в ограждение под Зеленодольском

Фото: Госавтоинспекция Зеленодольска

Водитель Mazda 6, который ночью на трассе М7 под Зеленодольском взрезался в дорожное ограждение, скончался в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Зеленодольска.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев рассказывал, что на 788-м километре трассы М7 в Зеленодольском районе автомобилист врезался в дорожное ограждение и попал в больницу.

По данным Госавтоинспекции, автомобилист не выбрал безопасный боковой интервал и скорость движения, а также нарушил расположение транспортного средства на проезжей части. Мужчина скончался в седьмой горбольнице Казани.