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Скончался водитель, который на скорости влетел в ограждение под Зеленодольском
Водитель Mazda 6, который ночью на трассе М7 под Зеленодольском взрезался в дорожное ограждение, скончался в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Зеленодольска.
Ранее «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев рассказывал, что на 788-м километре трассы М7 в Зеленодольском районе автомобилист врезался в дорожное ограждение и попал в больницу.
По данным Госавтоинспекции, автомобилист не выбрал безопасный боковой интервал и скорость движения, а также нарушил расположение транспортного средства на проезжей части. Мужчина скончался в седьмой горбольнице Казани.
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