Иномарка на большой скорости врезалась в отбойник под Зеленодольском, водитель в больнице

На 788-м километре трассы М7 в Зеленодольском районе автомобилист врезался в дорожное ограждение и попал в больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Фото: Очевидцы

Инцидент произошел накануне ночью. По словам очевидцев, в результате удара автомобиль марки Mazda получил серьезные повреждения. Водитель оказался зажат в салоне своего автомобиля и вызволять его приехали спасатели. После этого пострадавшего увезли медики скорой помощи.