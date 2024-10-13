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Иномарка на большой скорости врезалась в отбойник под Зеленодольском, водитель в больнице
На 788-м километре трассы М7 в Зеленодольском районе автомобилист врезался в дорожное ограждение и попал в больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
Инцидент произошел накануне ночью. По словам очевидцев, в результате удара автомобиль марки Mazda получил серьезные повреждения. Водитель оказался зажат в салоне своего автомобиля и вызволять его приехали спасатели. После этого пострадавшего увезли медики скорой помощи.
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